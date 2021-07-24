Türkiye Abant Tabiat Parkı tatilcilerin akınına uğradı

Abant Tabiat Parkı tatilcilerin akınına uğradı

Türkiye

Abant Tabiat Parkı tatilcilerin akınına uğradı

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı’nda tatilciler yoğunluğa neden oldu.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 20:12 Son Güncelleme:
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Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler Abant’ı tercih etti. Bazı ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş yapıp ata ve faytona binerek bazıları ise belirlenen alanlarda piknik yaparak vakit geçirdi. Tabiat parkının girişinde trafik yoğunluğu yaşandı. Öte yandan tabiat parkı içerisinde görev yapan atlı jandarma timleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

AA

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