ABD, 100 bin ceset torbası sipariş etti

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yeni tip corona virüs (Covid-19) ABD’de can kaybına en fazla sebep olan hastalıklar arasında 3. sıraya yükseldi. Çin'de başladıktan sonra Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyanın tamamına yayılarak salgın bir hastalık haline dönüşen Covid-19 Amerika’da can kaybına neden olan hastalıklar sıralamasında, hızlı bir artışla üçüncü sıraya yerleşti.

Can kaybı artıyor

CDC resmi web sayfasındaki verilere bakıldığında, mart ayı başında bir günde sadece birkaç adet can kaybına neden olan salgın hastalık ABD’de ilk 15 arasına girmezken, 20 Mart'tan sonra hızlı bir yükseliş grafiği çizdi. Son 10 gün içerisinde dikine bir seyir izleyen Covid-19 salgınının, can kaybı sıralamasında ilk 15 içine girerek mart ayı sonunda üçüncü sıraya yerleştiği görüldü.

ABD'de Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA) Pentagon'un, yeni Covid-19 salgınında kullanılmak üzere 100 bin ceset torbası talebinde bulunduğu iddia edildi. Pentagon'un elindeki 50 bin ceset torbasını yakın zamanda göndereceği, kalan 50 bin ceset torbası için ise alım yapacağı ifade edildi. Konuyla ilgili ise Pentagon ve FEMA yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Merkez üssü olabilir

DSÖ Sözcüsünün, "ABD'deki vaka sayısında çok büyük bir ivme görüyoruz. Virüsün yeni merkez üssü potansiyel var" açıklamasından yalnızca 1 hafta sonra duyurulan veriler dünyayı şoke etmiş vaziyette. Virüsün ortaya çıktığı yer olan Çin ana karasında vaka sayısı 81 bin 518 iken ABD'de ise corona virüs vaka sayısı 215 bin 344’e, ölü sayısı da 5 bin 112'ye yükseldi. ABD bu verilerle virüsün yeni merkez üssü haline geldi.





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