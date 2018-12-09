ABD alarmda! ABD'nin güneyi büyük bir fırtınaya hazırlanıyor!
ABD’nin güney eyaletlerinde 20 milyondan fazla insan büyük ve çetin bir kış fırtınası için hazırlanıyor. Tehlike altındaki eyaletlerde tren ve uçak seferleri iptal edilirken, bazı yerlerde ise okulların tatil edilmesi bekleniyor
Bir hafta boyunca ülkenin büyük bir bölümünde etkili olması beklenilen fırtınanın, buzlanma ve su baskınlarına da yol açacağı uyarısı yapıldı.
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi 'Acil' koduyla bir mesaj yayınlayarak bölgede yaşayanlara fırtınaya hazırlıklı olması uyarısında bulundu.
Yetkililer, New Mexico'dan North Carolina'ya kadar olan eyaletlerde acil durum ilan edildiğini, bazı bölgelerde ise kar yağışının etkili olabileceği uyarısında bulundu.
BAZI UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
ABD’nin güney eyaletlerini etkileyecek fırtına nedeniyle hava yolu trafiğinde aksamaların olacağı ve çok sayıda uçuşun da iptal edildiği bildirildi.
Yetkililer, zorunlu olmadıkça kimsenin dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.
Kar yağışı ve fırtınanın etkisini bir hafta boyunca sürdürmesi bekleniyor.
İHA