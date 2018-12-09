Bir hafta boyunca ülkenin büyük bir bölümünde etkili olması beklenilen fırtınanın, buzlanma ve su baskınlarına da yol açacağı uyarısı yapıldı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi 'Acil' koduyla bir mesaj yayınlayarak bölgede yaşayanlara fırtınaya hazırlıklı olması uyarısında bulundu.

Yetkililer, New Mexico'dan North Carolina'ya kadar olan eyaletlerde acil durum ilan edildiğini, bazı bölgelerde ise kar yağışının etkili olabileceği uyarısında bulundu.

BAZI UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

ABD’nin güney eyaletlerini etkileyecek fırtına nedeniyle hava yolu trafiğinde aksamaların olacağı ve çok sayıda uçuşun da iptal edildiği bildirildi.

Yetkililer, zorunlu olmadıkça kimsenin dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.

Kar yağışı ve fırtınanın etkisini bir hafta boyunca sürdürmesi bekleniyor.

İHA