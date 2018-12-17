ABD askerinden skandal paylaşım

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Albay Sean Ryan sosyal medya hesabından Türk askerini hedef alan tweet paylaştı.

Ryan, Will Jamesson-Bryant adlı Twitter kullanıcısının 'Bu haftaki favori fotoğrafım. ABD Özel Kuvvetleri terörist Türk ordusu keskin nişancılarının okuldan eve giden küçük bir kız çocuğunu öldürmesinin ardından Rojava-Türkiye sınırında devriye geziyor. Bu çocuklar güvende, Yeşil Bereliler tarafından korunuyor.' tweetini paylaştı.

Türk askerlerine karşı skandal ifadeler içeren tweeti paylaşan sözcü tepkiler üzerine paylaşımı geri aldı ve skandalı ortaya çıkaran Alman gazeteci Julian Röpcke'yi sosyal medyada engelledi.

Ryan, Will Jamesson-Bryant adlı Twitter kullanıcısının 'Bu haftaki favori fotoğrafım. ABD Özel Kuvvetleri terörist Türk ordusu keskin nişancılarının okuldan eve giden küçük bir kız çocuğunu öldürmesinin ardından Rojava-Türkiye sınırında devriye geziyor. Bu çocuklar güvende, Yeşil Bereliler tarafından korunuyor.' tweetini paylaştı.

Türk askerlerine karşı skandal ifadeler içeren tweeti paylaşan sözcü tepkiler üzerine paylaşımı geri aldı ve skandalı ortaya çıkaran Alman gazeteci Julian Röpcke'yi sosyal medyada engelledi.







