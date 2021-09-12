Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil Havalimanı’na yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Erbil Uluslararası Havaalanı’na patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği duyuruldu. Öte yandan, saldırı sonrası güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında tüm seferler askıya alındı.

AA