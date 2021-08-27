ABD Başkanı Biden: Bedelini ödeteceğiz

Biden'ın açıklamaları özetle şöyle:

Saldırıları DEAŞ'ın Horasan grubunun yaptığını düşünüyoruz. Şu an kutsal bir sorumluluğumuz var. Bir mesuliyetimiz var. Bugün kaybettiğimiz hayatlar özgürlük ve güvenlik adına, ABD adına kaybedilmiş hayatlar. Onlar da hayatını kaybeden diğer kardeşleri gibi, terörizm ile mücadele ederken hayatlarını kaybetti.

"BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ"

Bu saldırıyı yapanlara şunu söylüyorum, bunu affetmeyeceğiz, unutmayacağız ve bedelini ödeteceğiz. Sizi avlayacağız. ABD böyle bir gövde gösterisine boyun eğmeyecek.

Büyük stres ve saldırı altında da bu görev işleyecek şekilde tasarlandı. Sahadaki kumandanlarımız gün boyunca net şekilde ifade ettiler; bu görevi tamamlamak zorunda olduklarını. Burada terörist saldırıları bizi caydırmayacak tahliyeye devam edeceğiz. Kumandanlarıma operasyonel plan yapmalarını da söyledim. Çok güçlü bir şekilde vuracağız. Bu DEAŞ teröristleri kazanamayacak. Afgan müttefiklerimiz ülkeden çıkaracağız ve görevimiz sürecek. ABD böyle bir gövde gösterisine boyun eğmeyecek.



