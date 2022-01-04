ABD Başkanı Biden kar fırtınasında mahsur kaldı!

ABD'nin doğu yakasında geçtiğimiz haftadan beri etkili olan kar yağışı bir çok eyalette okulların tatil edilmesine sebep olurken 5 bine yakın uçuş iptal ettirdi.

BİDEN UÇAKTA MAHSUR KALDI

Ülkeyi esir alan kar yağışından ABD Başkanı Joe Biden de nasibini aldı. Yılbaşı tatilinin ardından başkent Washington DC'ye geri dönen Biden'ın uçağı Air Force One, Andrews Hava Üssü'ne 20 santimetreyi aşan kar altında iniş yaptı. ABD lideri, inişten sonra aracına geçmeden başkanlık uçağının içinde yarım saat beklemek zorunda kaldı.

DONALD TRUMP İLE KARŞILAŞTIRILDI

Havaalanı personelinin yoğun karda merdiven asansörünü uçağın kapısına getirebilmesi ile uçaktan inen Biden'ın görüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Merdivenlerden dikkatli bir şekilde inen Biden'ın çok şiddetli esen fırtınayla mücadele ederek aracına geçti.

79 yaşındaki başkanı eski başkan Donald Trump'la karşılaştıran sosyal medya kullanıcıları, "Diğer adamın aksine bu kar yağışından korkmuyor" yorumları yaptı.

ABD'de Noel tatili ya da tatil dönüşü kabusa dönüşen tek kişi Başkan Biden değil. İptal edilen uçuşlar nedeniyle bir çok kişi oldukları yerde mahsur kalırken kar yağışının bir süre daha etkili olacağı ve kar kalınlığının 7 ila 17 santimetreyi bulacağı açıklandı.

New York ve New Jersey eyaletleri başta olmak üzere Doğu Yakası'ndaki birçok eyalette de sürücüler için "Kar Fırtınası" uyarısı yapıldı ve trafikte yaşanacak problem için dikkatli olunması istendi.

Öte yandan Beyaz Saray'dan sabah yapılan açıklamada, gün içinde gerçekleştirilmesi planlanan basın brifinginin iptal edildiği duyuruldu.