3 Kasım'da yapılan seçimlerde ABD Başkanı seçilen Demokrat Joe Biden, New York Times gazetesine telefonla bir mülakat verdi. Thomas L. Friedman'a konuşan Biden, "Bakın, hassas füzelerden ve bölgeyi istikrarsızlaştıran başkaca her türlü şey hakkında çok fazla konuşuluyor. Fakat bölgede biraz istikrarı sağlamak için en iyi yol, nükleer programla ilgilenmek" ifadelerini kullandı.

Seçilmiş ABD Başkanı Biden, sözlerine şöyle devam etti:

"İran nükleer bomba elde ederse, bu, Suudiler, Türkiye, Mısır ve diğerleri üzerinde kendi nükleer silahlarını elde etmek için muazzam bir baskı yapacak. Dünyanın o bölümünde ihtiyacımız olan en son kahrolası şey nükleer kapasitenin artırılması."

Biden, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla danışma halinde, füze programına eğilmenin yanı sıra İran'ın nükleer kısıtlamalarını sıkılaştırmak ve uzatmak için müzakerelerle ve sonraki anlaşmalarla ilgileneceğiz" dedi.

Thomas L. Friedman'ın kişisel bir soru olarak yönelttiği "Böylesi tuhaf şartlar altında başkanlığı kazanmak nasıl bir şey" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Donald Trump'ın dört yıl daha başkan olmayacağını güvence altına alarak ülke için iyi bir şey yapmış gibi hissediyorum."

Nükleer anlaşma konusu

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK), nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını ve nükleer tesislerdeki denetimlerin sınırlandırılmasını zorunlu kılan yasa tasarısını Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet üyelerinin karşı çıkmasına rağmen bugün onaylamıştı.

İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikastın ardından Meclis'e getirilip onaylanan yasa, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.

Nükleer anlaşma, İran'a uranyumu en fazla yüzde 3,67 zenginleştirebilme izin veriyordu.







