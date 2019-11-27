Trump, Twitter üzerinden yine oldukça ilgi çeken bir paylaşıma imza attı. ABD Başkanı Trump, oyuncu Sylvester Stallone'un hayat verdiği ve bir dönem "efsane" olarak anılan "Rocky Balboa" karakterinin vücuduna kendi kafasının montajlandığı bir fotoğrafı paylaştı. Trump'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni ve retweet alırken "Donald Balboa" yorumları yapıldı. Donald Trump, aynı fotoğrafa Instagram hesabında da yer verdi.

Şimdi de Rocky Balboa oldu

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Rocky Balboa'nın ünlü pozuna photoshopla kendi yüzünün eklendiği bir fotoğraf paylaştı.

Meşhur zafer pozuna kendi suratını koyarak paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump attığı tweetler ile gündemden düşmüyor. Kimi zaman attığı siyasi tweetlerle derin tartışma konuları başlatan Donald Trump son dönemde paylaştığı photoshoplu görseller ile dikkat çekiyor.

Daha önce Bağdadi operasyonunda görev alan köpeğe madalya taktığı bir oynanmış fotoğrafı paylaşan Trump bu defa unutulmaz boks filmi Rocky’nin başkarakteri Rocky Balbao’nın meşhur zafer pozuna kendi suratını koyarak paylaştı.





AA