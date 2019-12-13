ABD Senatosu, 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak niteleyen tasarıyı geçirmişti. Tasarı daha önce Temsilciler Meclisi’nde 11’e karşı 405 oyla kabul edilmiş ancak 3 kez Senato tarafından engellenmişti. Bu kez tasarı, Senato’da kabul edilmişti. Gelişmeler neticesinde tepkiler sürüyor.

Son olarak ABD Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı duyuruldu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD Senatosunda dün kabul edilen Ermeni tasarısı ile ilgili Bakanlığa çağrılan ABD Büyükelçisi Satterfield'e, Türkiye'nin karara karşı tepkisini iletti.

Söz konusu karara ilişkin gün içinde AA muhabirine açıklamada bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Amerikan yönetiminin pozisyonunun değişmediğini, görüşlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın nisanda yaptığı son açıklamasında yansıtıldığını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, 1915 olaylarına dair 24 Nisan'daki konuşmasında, Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullanmıştı.

Hürriyet









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