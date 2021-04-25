Türkiye ABD Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye

ABD Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklama sonrasında, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

25 Nisan 2021, Pazar 01:44 Son Güncelleme:
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal tarafından kabul edilen Büyükelçi Satterfield’a, açıklamaya ilişkin Türkiye’nin "güçlü tepkisi" iletildi. Büyükelçi Satterfield’a, tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamanın kabul edilemez olduğu, tümüyle reddedildiği ve en kuvvetli şekilde kınandığı ifade edildi. Satterfield’a ABD Başkanı Biden’ın açıklamasının uluslararası hukuk bakımından hükümsüz olduğu, Türk halkını derinden incittiği ve ilişkilerde onarılması zor bir yara açtığı aktarıldı.

AA

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