Dünya ABD, corona virüs nedeniyle global seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı

ABD, corona virüs nedeniyle global seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı

Dünya

ABD, corona virüs nedeniyle global seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı

ABD, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkararak vatandaşlarına uluslararası seyahat yapmamaları, yurt dışındakilere de ülkeye dönmeleri çağrısında bulundu.

20 Mart 2020, Cuma 00:06 Son Güncelleme:
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle küresel seyahat uyarısının 4. seviyeye çıkarıldığı belirtilerek, Amerikalılara uluslararası seyahat yapmamaları tavsiye edildi. Yurt dışında bulunan ABD vatandaşlarına da çağrı yapılan açıklamada, "Hala ticari uçuş imkanı bulunan ülkelerde olan ve ABD'de ikamet eden vatandaşlar, yurt dışında süresiz kalmaya hazırlanmıyorlarsa ABD'ye dönmek için ayarlamalarını acilen yapmalıdır." ifadesine yer verildi. 

Bazı ülkelerin Kovid-19 nedeniyle seyahat kısıtlamaları, zorunlu karantina, sınırları kapatma, kendi vatandaşları haricindeki kişilerin girişine izin vermeme gibi önlemler aldığına işaret edilen açıklamada, "Yurt dışında yaşayan ABD vatandaşları uluslararası seyahatten kaçınmalıdır." ifadesi kullanıldı.


AA

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