Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo ve Abe'nin, Kuzey Kore nükleer silahlardan vazgeçene kadar Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının uygulanması gerektiği konusunda hem fikir oldukları ifade edildi.

Pompeo daha sonra Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, yarın Kuzey Kore'ye bir ziyarette bulunacağını belirterek, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşeceğini kaydetti.

Pompeo, görüşme sırasında Pyongyang yönetimi tarafından 1970'ler ve 1980'lerde kaçırılan Japon vatandaşları ve nükleer silah meselelerini masaya yatıracağını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, geçen hafta bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde, Pompeo'nun, 6-8 Ekim tarihlerinde Japonya, Çin, Kuzey Kore ve Güney Kore'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ikinci bir zirvenin yakında yapılacağını söylemişti. ABD Başkanı Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasındaki diplomasi havası bozulmaya başlamış, ABD tarafı, Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmemekle suçlamıştı. Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 1953 yılında imzalanan ateşkes ile savaş sona ermiş olsa da bir barış anlaşması imzalanmadığı için savaşın teknik olarak halen devam ettiği kabul ediliyor.