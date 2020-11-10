Dünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'yi ziyaret edecek

Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, cuma günü başlayacak yurt dışı gezilerinde aralarında Türkiye, Fransa ve İsrail'in de olduğu 7 ülkeye gidecek.

10 Kasım 2020, Salı 22:05 Son Güncelleme:
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma günü başlayacak yurt dışı gezilerinde aralarında Türkiye, Fransa ve İsrail'in de olduğu 7 ülkeye gideceğini açıkladı. Bakan Pompeo, haftalık basın brifinginde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Pompeo, kapsamlı bir yurt dışı gezisine çıkacağını kaydederek, "Cuma gününden itibaren Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gideceğim. Görüşmelerimizde ülkelere göre birçok konuyu ele alacağız." ifadesini kullandı.

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Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden almıştı

Donald Trump yönetiminin Orta Doğu barışı ve "İsrail'le normalleşme" sürecinde başarılı olduğunu savunan Mike Pompeo, özellikle bölge ülkeleriyle bu süreci ele alacaklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Pompeo'nun programını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. 3 Kasım'da yapılan ABD Başkanlık seçimlerinde Başkan Trump, yarışı Demokrat rakibi Joe Biden'ın gerisinde tamamlamıştı. Halen hukuki adımlarına devam eden Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i dün görevden almıştı.

AA


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