ABD Donanması'nda casus krizi: Nükleer bilgilerini sandviçle ifşa etti
ABD Donanması’nda görevli nükleer mühendis Jonathan Toebbe ve eşi Diana, ülkenin nükleer sırlarını başka bir ülkeye satmaya çalıştıkları gerekçesiyle tutuklandı. Jonathan Toebbe nükleer bilgilerin bulunduğu hafıza kartlarını sandviç arasında ve sakız kutusu içinde saklayarak teslim etmişti.
12 Ekim 2021, Salı 07:46 Son Güncelleme:
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Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Donanma’da görevli nükleer mühendis Jonathan Toebbe’nin (42) casusluk yaptığı iddiası üzerine harekete geçti. FBI, bugüne kadar casusluktan 100 bin dolar değerinde kripto para kazandığı öne sürülen Jonathan Toebbe ve eşi Diana’yı takibe aldı. Ardından da ‘alıcı’ gibi davranarak Jonathan Toebbe ile temasa geçti. Jonathan Toebbe, eşi gözcülük yaparken arasına içinde nükleer bilgilerin olduğu bir hafıza kartını sakladığı sandviçi parka bıraktı.
SORUŞTURMADAN GEÇMİŞTİ
Alıcının FBI olduğunu bilmeyen Jonathan Toebbe, başka bir ‘alışveriş’ sırasına da hafıza kartını sakız kutusunun içine saklayarak teslim etti. Ardından FBI önceki gün, çiftin West Virginia’daki evlerine baskın yaptı. ‘Atom Enerjisi Yasası’nı ihlal etmekten gözaltına alınan Jonathan ve Diana Toebbe bugün yargıç karşısına çıkacak. Jonathan Toebbe’nin üst düzey güvenlik soruşturmasından geçerek göreve alındığı ve böylece söz konusu bilgileri ele geçirdiği belirtildi.
Jonathan Toebbe’nin, ABD’nin nükleer savaş gemileri ve denizaltılarının tasarımları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olduğu belirtiliyor.