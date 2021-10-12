Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Donanma’da görevli nükleer mühendis Jonathan Toebbe’nin (42) casusluk yaptığı iddiası üzerine harekete geçti. FBI, bugüne kadar casusluktan 100 bin dolar değerinde kripto para kazandığı öne sürülen Jonathan Toebbe ve eşi Diana’yı takibe aldı. Ardından da ‘alıcı’ gibi davranarak Jonathan Toebbe ile temasa geçti. Jonathan Toebbe, eşi gözcülük yaparken arasına içinde nükleer bilgilerin olduğu bir hafıza kartını sakladığı sandviçi parka bıraktı.

SORUŞTURMADAN GEÇMİŞTİ

Alıcının FBI olduğunu bilmeyen Jonathan Toebbe, başka bir ‘alışveriş’ sırasına da hafıza kartını sakız kutusunun içine saklayarak teslim etti. Ardından FBI önceki gün, çiftin West Virginia’daki evlerine baskın yaptı. ‘Atom Enerjisi Yasası’nı ihlal etmekten gözaltına alınan Jonathan ve Diana Toebbe bugün yargıç karşısına çıkacak. Jonathan Toebbe’nin üst düzey güvenlik soruşturmasından geçerek göreve alındığı ve böylece söz konusu bilgileri ele geçirdiği belirtildi.

Jonathan Toebbe’nin, ABD’nin nükleer savaş gemileri ve denizaltılarının tasarımları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olduğu belirtiliyor.