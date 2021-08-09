ABD eski başkanı Barack Obama, 60’ıncı yaş gününü Massachusetts’teki Martha’s Vineyard adasında kutluyor. 600 kişilik parti pandemi koşulları nedeniyle tepki çekince konuk sayısı azaltılmıştı. Obama’nın adadaki malikanesinin bahçesine kurulan dev çadıra konuk yağdı. Obama’nın partide eğlenirken görüntüleri sızdı.

DJ ‘TJ Chapman’ ve müzisyen Trap Beckham, partide esrar kullandıkları anları da yayınladı. Zira eyalette esrar kullanmak serbest. Görüntülere göre Obama’nın partisinde açık büfe puro ikramı da var.

Konuklar, Obama’nın parti boyunca durmadan dans ettiğini söyledi. Obama, partisi için COVID-19 aşısı ve negatif test sonucunu zorunlu kıldığını söylemişti.

Barack Obama’nın malikanesi 12 milyon dolar değerinde.