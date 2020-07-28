ABD hacklenemez kuantum internet planını açıkladı

ABD Enerji Bakanlığı yetkilileri 'sanal ortamda hacklenemeyen' olarak tanımlanan kuantum internet planını kamuoyu ile paylaştı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, proje kapsamında kuantum mekaniği kullanarak mevcut ağlardan daha güvenli veri aktarımı sağlaması planlanıyor.

Yapılan açıklamada "Kuantum veri aktarımının en önemli özelliği, bilginin iki konum arasında iletilirken ele geçirilmesinin son derece zor olmasıdır. Bilim insanları bu özelliği sanal ortamda hacklenemez ağlar yapmak için kullanmayı planlıyor" ifadelerine yer verildi.

ABD Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre proje kapsamında 10 yıl içinde kuantum internetin bir prototipinin oluşturulması planlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda enerji bakanlığına bağlı Argonne Ulusal Laboratuvarı ve Chicago Üniversitesi’nden bilim insanları, ülke çapındaki kara temelli en uzun kuantum ağlarından birini oluşturmayı başarmıştı.

Bu proje kapsamanda ve Chicago banliyölerinde 83 kilometrelik bir “kuantum ilmek” üretilmişti.