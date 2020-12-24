Dünya ABD ilaç firmasından aşı açıklaması: Yeni türe karşı da etkili

ABD ilaç firmasından aşı açıklaması: Yeni türe karşı da etkili

Dünya

ABD ilaç firmasından aşı açıklaması: Yeni türe karşı da etkili

ABD ilaç firması Moderna, ürettikleri yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısının İngiltere’de ortaya çıkan Kovid-19 virüsünün daha bulaşıcı türüne karşı koruyucu olabileceğini belirtti.

24 Aralık 2020, Perşembe 18:36 Son Güncelleme:
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Firmanın internet sitesinden yapılan açıklamada, aşının mutasyona uğradığı belirtilen virüse karşı etkinliği hususunda emin olunduğu ancak yine de testler yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, "Mevcut verilere dayanarak, Moderna Kovid-19 aşısının sağlayacağı bağışıklığın, yakın zamanda İngiltere’de ortaya çıktığı aktarılan SARS-CoV-2 virüsüne karşı da koruyucu olması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

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BioNTech/Pfizer Kovid-19 aşısından sonra geçen hafta Moderna’nın aşısı da ülkede ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay alan ikinci aşı olmuş, hafta sonundan itibaren öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanması için dağıtımına başlanmıştı.

AA

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