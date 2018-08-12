ABD ile Kanada arasında sınır anlaşmazlığı

Kanada’nın Nova Scotia eyaletine bağlı Grand Manan Adası’ndaki Balıkçılar Derneğinin te ifadeleri kullanıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ise Machias Seal Adası’nın 1783’ten beri Amerika Birleşik Devletleri’ne ait olduğu ve bu sulardaki Kanadalı balıkçıların avlanmasına sadece rıza gösterildiği kaydedildi.

TORONTO (AA)