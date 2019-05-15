ABD Irak’taki büyükelçiliğini boşaltıyor

Büyükelçiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, İran ile Basra Körfezi'nde artan askeri gerilim nedeniyle diplomatik temsilcilikte elzem ve acil görevlerde bulunmayan tüm personelin ülkeyi terk etmesi talimatı verildiği belirtildi.

Talimat, Washington yönetiminin, geçen hafta İran'ın ve bölgede onun adına hareket eden güçlerin, ABD vatandaşlarını ve çıkarlarını hedef alan saldırılar planladıklarının tespit edildiğini açıklamasının ardından geldi.

Büyükelçilik pazar günü yayımladığı açıklamada, ABD vatandaşlarına "artan gerilimler nedeniyle" Irak'a seyahat uyarısında bulunmuştu.

AA