İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki dördüncü duruşmaya, tutuklu sanık Metin Topuz ve avukatları katıldı.

Müşteki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Faruk Çelik'in avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ile ABD'li gazeteciler de izledi.

Duruşmada, daha önce alınan kararlar gereği celse arasında mahkemeye gönderilen belgeler okundu.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine karar verilen Feyyaz Öztürk'e ulaşılamadığını ve mahkemeye gelen yazıya göre bu tanığın 9 Ocak 2018'de yurt dışına çıkış yaptığına ilişkin kayıt bulunduğunu hatırlatarak, soruşturma aşamasında alınan beyanlarına göre tanığın anlatımlarının sanık Topuz'a yüklenen suçlara yönelik büyük önem arz ettiğini ve önemli iddialarda bulunduğunu dile getirdi.

Tanık Feyyaz Öztürk'ün mahkemenin huzurunda dinlenilmesinin elzem olduğuna dikkati çeken savcı, yurt dışında olduğu belirtilen tanığın istinabe yoluyla ifadesinin alınmasına yönelik karar verilmesini istedi. Bu aşamada sanık Topuz'un tutuklanmasına yönelik gerekçelerin halen mevcut bulunduğunu da belirten savcı, kaçma ihtimali de gözetilerek tutuklu sanık Topuz'un bu halinin devamına hükmedilmesini talep etti.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA YÖNELİK KARAR

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, İtalya'da olduğu belirtilen tanık Feyyaz Öztürk'ün beyanının istinabe yoluyla alınması için İtalya adli makamlarına gönderilmek üzere talimat yazılmasına karar verdi.

Tanık Feyyaz Öztürk'ün sanık aleyhine dosyaya giren beyanlarının olduğunu ve bu beyanlara göre kuvvetli suç şüphesinin halen mevcut bulunduğunu da belirten heyet, istenen ceza miktarına göre kaçma şüphesini doğabileceği ve serbest bırakılması durumunda henüz beyanı alınmayan tanık üzerinde baskı oluşturmasının söz konusu olabileceği gerekçesiyle sanık Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına yönelik hüküm kurdu.

Mahkeme heyeti duruşmayı 18 Eylül'e erteledi.

SÜREÇ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı uyruklu ve misyon görevlilerinin FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki yargısal darbe teşebbüsü ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan eski polis müdürleri ve askerler ile firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatlarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Bu çalışma sonucunda ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, eski polis müdürleri ve eski savcı Öz ile irtibatının ortaya çıkması üzerine gözaltına alınmıştı.

Topuz, emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Ekim 2018'de İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından tutuklanmıştı.

İddianamede Topuz'un, "Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve gizliliğin ihlali" suçlarından ise 20 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. AA