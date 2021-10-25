ABD ve bazı Batı ülkelerinin Osman Kavala hakkında yaptıkları açıklamalar ile birlikte patlayan krizde Türkiye'nin 10 ülkenin temsilcilerini 'istenmeyen adam' ilan etmesine ABD, Kanada ve Hollanda'dan ağız birliği ile aynı şekilde açıklamalar geldi.

ABD, KANADA VE HOLLANDA'DAN AYNI AÇIKLAMA

ABD Büyükelçiliği, bugün Twitter hesabından hem Türkçe hem de İngilizce bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet etmeyi teyit eder" denildi.

ABD'yi izleyen Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği de dakikalar sonra aynı paylaşımı yaptı.

UZMANLAR DEĞERLENDİRDİ: GERİ ADIM ATTILAR

CNN TÜRK canlı yayınına konuk olan Melik Yiğitel, 'Bu çok net bir geri adım. Viyana Sözleşmesi’nin 41’Maddesine bağlı olduklarını söyleyerek geri adım attılar' dedi.

Yiğitel, 'Bundan sonra benim tahminin bu açıklamadan sonra 'istenmeyen adam' kararı gözden geçirilebilir' ifadesini kullandı.

Dr. Eray Güçlüer ise 'Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesi o ülkenin, yani kabul eden ülkenin herhangi bir şekilde içişlerine karışılmayacağını ifade eder. Amerika üzerinden verilen mesajda şu söylenmek isteniyor "İçişlerine karışıklık gibi değerlendirilmesin" diye algılansın deniyor. Dolayısıyla bu bir anlamda, Türkiye'nin tepkisine karşı bir savunma açıklaması. Şunu demediler, "Türkiye haksız" demiyorlar. "Yanlış anladınız, içişlerinize karışmıyoruz" diyorlar.' ifadelerini kullandı.