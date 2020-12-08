Dünya ABD, Pfizer/BioNTech corona virüs aşısına onay verdi

ABD, Pfizer/BioNTech corona virüs aşısına onay verdi

Dünya

ABD, Pfizer/BioNTech corona virüs aşısına onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği corona virüs aşısının kullanımına onay verdi. Pfizer ve BioNTech aşısına ilk olarak İngiltere onay vermişti.

08 Aralık 2020, Salı 17:22 Son Güncelleme:
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Almanya'da kurduğu BioNTech ile Pfizer'in yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği aşının kullanımına onay verdi.

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İlk aşılar İngiltere'de yapıldı

Öte yandan, Pfizer/BioNTech aşısının geniş çaplı kullanımına onay verilen ilk ülke olan İngiltere'de ilk aşılar yapılmaya başlandı. Aşı ilk olarak risk grubundakilere uygulanıyor. Bu kapsamda İngiltere'nin Coventry kentinde hastaneye kaldırılan 90 yaşındaki Margaret Keenan adındaki bir kişi söz konusu aşıyı yaptıran ilk hasta oldu.

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