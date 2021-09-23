Dünya ABD 'Rüya Tableti'ni iade edecek

ABD 'Rüya Tableti'ni iade edecek

Dünya

ABD 'Rüya Tableti'ni iade edecek

Yasa dışı yollardan ABD'ye götürülen ve bir müzede sergilenen Gılgamış Destanı'nın bir bölümünün yazılı olduğu "Rüya Tableti" bugün düzenlenecek bir törenle Irak'a iade edilecek.

23 Eylül 2021, Perşembe 15:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ABD'de bir federal mahkemenin, Mezopotamya'dan günümüze ulaşan en eski eser olarak bilinen Gılgamış Destanı'nın bir bölümünü oluşturan 3500 yıllık kil tabletin yasa dışı yollardan ülkeye sokulduğuna hükmetmesi sonrası yetkililer tablete el koymuştu.

Dünyanın en eski edebi eserlerinden Gılgamış Destanı, günümüz Irak topraklarında kurulmuş Sümer şehir devletinde Uruk Kralı'nı konu ediyor. "Rüya Tableti" destanın bir parçasını oluşturuyor.

Çivi yazılı kil tablet, Washington DC'de İncil Müzesi'nde sergileniyordu.

Amerikalı ve Iraklı hükümet yetkililerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) başkanının da katılacağı tören, tabletin Irak'a iadesi için ve tarihi eser kaçakçılığına karşı verilen mücadelenin doruk noktası olarak değerlendiriliyor.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kürt meselesinde bir çit aşıldı
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Temelli ve HDP'ye sorular
Murat Çelik
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Koronavirüsün kaçacak yeri kalmadı' Çarpıcı açıklama geldi