ABD, saldırıda öldürülen Türk için yas tutuyor

Amerika’nın Virginia eyaletinde silahlı soygunda öldürülen Yusuf Özgür’ün katil zanlıları yakalandı. FBI, silahlı soyguncularla ilgili ihbarda bulunanlara 10 bin dolar ödül verileceğini açıklamıştı. Zanlılar olaydan dört gün sonra yakalandı.

56 yaşındaki Yusuf Özgür ABD’de yemek teslimatı yapan bir şirkette şoförlük yapıyordu. Özgür geçen Perşembe sabahın erken saatlerinde başkent Washington yakınlarındaki Manassas semtinde bulunan Denny’s adlı restorana teslim alacağı sipariş için gitmişti. Polis, o sırada soygun için restoranda bulunan iki silahlı kişiyle karşılaşan Özgür’ün saldırganlardan birinin sopayla vurması, diğer saldırganın da ateş etmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde silahlı ve maskeli zanlıların Yusuf Özgür’ün öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı soygunda restoranda bulunan müşteri ve çalışanların cüzdan ve cep telefonlarına el koyduğu görülüyor.

Ek iş olarak yemek teslimatı yapıyordu

Tanıyanlar, 16 yaşında kızı 10 yaşında bir oğlu olan Yusuf Özgür’ü hayat dolu, yardımsever ve ailesine düşkün bir baba olarak tanımlıyor. 56 yaşındaki Özgür’ün, ailesinin geçimini sağlamak için ek iş olarak yaptığı yemek teslimatı şoförlüğünden çevresine bahsetmediği belirtiliyor.

Pazar günü yapılan açıklamada silahlı maskeli soyguncuların ikisinin de yakalandığı bildirildi. İkisi de 22 yaşında olan Jordan Anderson ve Ryan Thomas Walker adlı zanlılar cezaevine gönderildi. Özgür’ün ölümüne neden olan silahlı saldırıdan suçlanan Jordan Anderson’ın daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası olduğu kaydedildi. İki zanlının da, silah ve maskeli olarak daha önce üç ayrı soyguna karıştığı belirtildi.

Saldırganların kısa sürede yakalanmasında, olayın ve Yusuf Özgür’ün profilinin Amerika’da hem ulusal hem de yerel basında geniş yer bulması etkili oldu.

Yusuf Özgür’ün Maryland’deki Diyanet Camisi’nde kılınan cenaze namazına, onu tanıyan tanımayan, ABD’deki Türk toplumundan birçok kişinin yanı sıra Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da katıldı. Virginia Fredericksburg’da toprağa verilen Özgür’ün geride kalan iki çocuğu ve eşi için bağış toplama sitesi GoFundMe’de bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyaya 4 gün içinde 3 binden fazla katıldı ve 165 bin dolar toplandı.