Türkiye ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini askıya aldı

ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini askıya aldı

Türkiye

ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini askıya aldı

ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ile İstanbul'da güvenlik gerekçesi ile büyükelçilik vize işlem ve hizmetleri askıya alındı.

23 Ekim 2020, Cuma 15:45 Son Güncelleme:
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği bugün bir 'güvenlik uyarısı' yayınladı ve İstanbul'da ABD vatandaşlarına ve yabancı ülke vatandaşlarına karşı potansiyel terörist saldılar ve kaçırma girişimleri konusunda güvenilir bilgiler aldıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada bu saldırıların potansiyel olarak ABD'nin Türkiye başkonsolosluğunda veya ülkedeki başka noktalarda da meydana gelebileceğini ifade etti.

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Elçilikten, "Terör saldırı ihtimali nedeniyle Ankara, İstanbul, Adana İzmir’deki vize hizmeti askıya alındı" açıklaması yapıldı.

Büyükelçilik, Türkiye’deki ABD vatandaşlarının yabancı vatandaşların bir araya geldiği ofis ve AVM gibi alanlardan, kaçınmaları gerektiğini aktardı. Elçiliklerin vize işlemlerinin yanı sıra ABD vatandaşlarına verilen hizmetlerin de geçici süreyle durdurulacağı duyuruldu. Kişisel randevusu olanlara konuyla ile ilgili bir bilgilendirme e-postası atılacağı belirtildi.

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