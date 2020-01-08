ABD üslerini vuran İran, 80 ABD askerinin öldüğünü açıkladı

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi.

Orta Doğuda yayın yapan ABD merkezli TV kanalı El Hurranın, ’Ayn el-Esad üssünün vurulma anı’ başlığı ile yayınladığı görüntüde, füzenin düşüşe geçtiği ve patlamanın gerçekleştiği görüldü. İran Devlet Televizyonu, Irak'taki saldırıda 80 ABD askerinin öldüğünü duyurdu.









Irak'tan açıklama

Irak ordusu füze saldırısı ile ilgili detaylı bilgilendirme yaptı. Yetkililer, 22 füze atıldığını Irak güçlerinden kayıp olmadığını 5 füze Erbil'e diğer füzelerin ise koalisyon güçleri merkezine isabet ettiği açıklandı.









Saldırı sonrası Trump'tan ilk açıklama:

Konuyla ilgili olarak sabah bir açıklama yapacağını belirten Trump, "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz" ifadelerini kullandı.









Trump, 28 Aralık'ta üssü ziyaret etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el Esed Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti. İran, Irak’ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad ve Erbil üslerini hedef aldı. Geçtiğimiz Pazartesi günü açıklama yapan Trump, bu üsleri işaret ederek “Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu.” demişti. Saldırıda ise Kasım Süleymani detayı dikkat çekti. İran’ın bu hamlesi Süleymani’nin öldürüldüğü saatte ve henüz toprağa verilmeden gerçekleştirildi. ABD Başkanı Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada İran ile yaşanan gerilimle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Trump, “Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Benden çok önce yapılmıştı. Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız." demişti.

Trump ayrıca İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık vermesi durumunda ABD'nin buna yanıtının çok büyük olacağını söylemişti.

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