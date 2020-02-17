ABD vatandaşlarını gemiden tahliye etti

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisindeki vatandaşlarını tahliye etti. Karantinaya alınan, 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisindeki, 328 ABD vatandaşını taşıyan uçak Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndan kalktı.

ABD Dışişleri ve Sağlık Bakanlığının ortak açıklamasında da "Diamond Princess"taki 300'den fazla ABD vatandaşı ile ailelerinin Amerikalı sağlık personeli tarafından muayene edildiği, virüs belirtisi görülmediği ve uçuş için uygun olduğu ifade edildi.

Sonuçları pozitif çıktı

Açıklamada, vatandaşlar gemiden indikten sonra, 2-3 gün önce test yapılan 14 vatandaşın sonuçlarının pozitif çıktığına dair Amerikalı yetkililerin bilgilendirildiği aktarıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı istişareler sonucunda 14 yolcunun da uçakta diğer yolculardan ayrı bir bölümde tecrit edilerek uçabileceğine karar verildiği kaydedilen açıklamada, bu kişilerde hala herhangi bir belirti görülmediği vurgulandı.

Açıklamada, tüm yolcuların uçuş süresince sağlık personelleri tarafından yakından takip edileceği, yolculardan herhangi birinde virüs belirtileri görülmesi durumunda ayrı bölüme alınacağı aktarıldı.

Karantina merkezinde kalacaklar

Tahliye edilenlerin ülkeye ulaştıklarında 14 gün boyunca California eyaletindeki Travis Hava Üssü'nde veya Texas eyaletine bağlı San Antonio şehrindeki Lackland Hava Üssü'nde kurulan karantina merkezlerinde tutulacakları belirtilen açıklamada, 14 kişinin veya eğer olursa uçuşta Kovid- 19 belirtileri ortaya çıkan kişilerin de tedavilerinin yapılması için uygun bir yere nakledilecekleri kaydedildi.

AA



