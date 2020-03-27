ABD ve Çin corona virüse karşı birlikte mücadele edecek

Trump Twitter hesabında, Xi ile yaptığı görüşme için "çok iyi" ifadesini kullandı ve Çin'in, Covid-19 ile mücadelesine duyduğu saygıyı ilettiğini bildirdi.

ABD Başkanı, "Salgınla mücadelede Çin ile yakın çalışma yürütüldüğünü" de aktardı. Xinhua ajansının haberinde de Şi'nin görüşmede, ABD'ye ikili ilişkilerin geliştirilmesi için sağlam adımlar atılması çağrısı yaptığı belirtildi.

Çin Devlet Başkanı'nın görüşmede, iki ülkenin salgının kontrol altına alınmasında ve diğer alanlarda iş birliğini artırmasının, karşılıklı saygı ve kazan-kazana dayalı ilişki geliştirmesinin önemine işaret ettiği ifade edildi.

Trump, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de telefonda görüşmüş, iki lider Covid-19 ile mücadele çabaları ve virüsün ekonomik etkilerini ele almıştı.

Trump, corona virüse 'Çin virüsü' demişti

Trump, dünya üzerinde 24 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs için 'Çin virüsü' demiş ve büyük tepki çekmişti. Tepkilere cevap veren Trump “Bu ırkçılık değil. Virüs, Çin’den geliyor. Ben sadece doğrusunu söylemek istiyorum” demişti.





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