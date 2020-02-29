ABD-Afganistan ortak açıklamasında, "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek." denildi. Bugün öğleden sonra Katar'ın başkenti Doha'da toplanan yetkililerin vardığı anlaşmaya göre ABD, Afganistan'daki kuvvetlerinin sayısı 135 gün içinde 8 bin 600'e indirebilir. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu barış anlaşmasını desteklediğini söyledi. ABD, 2001 yılında Afganistan'ı işgal ederek devirdiği Taliban'la bu akşam saatlerinde barış anlaşmasını Katar'da resmen imzalayacak. Reuters haber ajansı, Taliban'ın varılan anlaşmadaki sözlerini tutması halinde ABD ve NATO'ya bağlı tüm askerlerin 14 ay içinde Afganistan'dan çekileceğini 'son dakika' koduyla dünyaya geçti. Anlaşmanın en dikkat çekici taraflarından biri, ABD'nin 135 gün içinde 8 bin 600 olan asker sayısını azaltabilecek olması. Bugün sabah saatlerinde bir açıklama yayınlayan Taliban örgütü ise, tüm militanlarına anlaşma imzalanırken hiçbir saldırıda bulunmamaları yönünde emir verdi.

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