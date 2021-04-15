ABD Başkanı Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahaleyle bağlantılı 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım açıkladı.

RUSYA DIŞİŞLERİ: ABD’NİN YAPTIRIMLARINA KAÇINILMAZ OLARAK YANIT VERECEĞİZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD yönetiminin yeni yaptırım kararı karşısında buna bir yanıt vermelerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti: “Söz konusu adımın sonuçları hususunda ABD’yi defalarca uyarmıştık.”

“Yeni yaptırımlar Rusya-Amerika ilişkilerindeki çatışma hâlini artırıyor” diye devam eden Zaharova, “Moskova’daki ABD Büyükelçisi, yeni yaptırımlarla ilgili olarak Rusya Dışişleri’ne çağrıldı, kendisiyle yapılacak konuşma sert olacak” dedi.



