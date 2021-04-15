Dünya ABD'de 10 Rus diplomat sınır dışı edilecek

ABD'de 10 Rus diplomat sınır dışı edilecek

Dünya

ABD'de 10 Rus diplomat sınır dışı edilecek

ABD Başkanı Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahaleyle bağlantılı 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

15 Nisan 2021, Perşembe 15:50 Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahaleyle bağlantılı 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım açıkladı.

RUSYA DIŞİŞLERİ: ABD’NİN YAPTIRIMLARINA KAÇINILMAZ OLARAK YANIT VERECEĞİZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD yönetiminin yeni yaptırım kararı karşısında buna bir yanıt vermelerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti: “Söz konusu adımın sonuçları hususunda ABD’yi defalarca uyarmıştık.”

“Yeni yaptırımlar Rusya-Amerika ilişkilerindeki çatışma hâlini artırıyor” diye devam eden Zaharova, “Moskova’daki ABD Büyükelçisi, yeni yaptırımlarla ilgili olarak Rusya Dışişleri’ne çağrıldı, kendisiyle yapılacak konuşma sert olacak” dedi.


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