ABD'nin New York eyaletinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 384 ve vaka sayısı ise 299 bin 691 olarak rapor edilmesinden sonra cenaze işlemlerinin yürütüldüğü merkezlerde aşırı yoğunluk yaşanıyor. Dünyayı etkisi altına alan salgının merkez üssü ABD’de, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 61 bini geçerken, dünyayı dehşete düşüren bir olay yaşandı.

New York'un beş bölgesinden biri olan Brooklyn'de bulunan Andrew T. Cleckley Cenaze Evi'nin önünde duran iki kiralık kamyonda, yaklaşık 100 ceset bulundu. Polis ekipleri, komşuların mahalleyi saran kötü kokudan şikayet etmesi ve öncesinde cesetlerin kamyona yüklendiğini gördüklerini söylemesinin ardından, Çarşamba günü soruşturma başlattı.

Kamyonlar depo olarak kullanılmış

ABC News'un aktardığına göre polis, kamyonların her birinde soğutulmamış yaklaşık 50 ceset buldu. Tesis, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, dondurucuları bozulduğu için cesetlerin gömülmeyi veya yakılmayı beklerken kamyonları depo olarak kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi. Olayla ilgili herhangi bir suç duyurusu yapılmadı, ancak cenaze evinin kokuyu kontrol edemediği belirtildi. Corona virüs pandemisinin diz çöktürdüğü ABD'de, son haftalarda artan ölü sayısı nedeniyle cenaze evleri tabut yetiştirmekte zorlanıyor.

Polis ekiplerinin bulduğu cesetlerin, farklı aşamalarda çürümekte oldukları bildirildi. New York Daily News'a açıklama yapan mahalle sakini Jay Fredo, "Haftalardır, cenaze evinin önünde sürekli kamyonlar var. Sürekli yeni cesetler getiriliyor. Ölümü buradan koklayabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Fredo, sözlerini "Bazılarını kamyondan indirirken düşürüyorlar. Bunun bir salgın olduğunu biliyorum, ama bu çılgınca" diyerek sürdürdü.

"Onları sokakta sakladılar"

Basına açıklama yapan yetkili, tesisin günün ilerleyen saatlerinde, içerisinde soğutma sistemi olan daha büyük bir kamyon getirttiğini ve koruyucu giysiler giymiş işçilerin öğleden sonra cesetleri transfer ettiğini söyledi. Bir polis memuru, New York Daily News'a verdiği demeçte, "U-Haul kamyonundaki 15 cesedi üst üste ve yere yığılmış halde gördüm" dedi ve ekledi: "Onları sokakta sakladılar"

Bir personel, ABC News'a yaptığı açıklamada, içerde 30 ila 40 ceset daha bulunduğunu ve bazılarının yerde tutulduğunu söyledi. SUNY Canton'da öğretmenlik yapan ve devlet tarafından yardım için getirilen cenaze müdürü Dr. David Penepent, "Bu cenaze evi insan kalıntıları nedeniyle kapasitesini aştı, bu doğru. Cenaze evi yetkilileri, çok fazla ceset olduğu için yetişmekte zorlandı ve ne yapacağını bilemedi. Ben de cenaze evi yetkililerine yardım etmek için buradayım" dedi.

Komşu mülkün sahibi olan John DiPietro, New York Post'a yaptığı açıklamada, kadavraların cenaze evine haftalardır biriktiğini söyledi. Durumun sıkıntılı olduğunu dile getiren DiPietro, "Bu şekilde ölülere saygı duymamış oluyorsun. Bu benim babam ya da kardeşim de olabilirdi" diye konuştu.





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