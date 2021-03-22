ABD’de gökdelenlerin artması kuş ölümlerinde de artışa yol açtı. Yılda 365 milyon ila bir milyar kuş, gökdelenlerin ışıkları nedeniyle yanılarak ölüyorlar. Bu nedenle ülke çapında gökdelen ışıklarını kısma kampanyası başlatıldı. 33 kentte kuşların göç mevsimlerinde iç ve dış ışıklar loş moda getirilecek veya kapatılacak. Projenin ilk ayağı 1 Nisan-31 Mayıs arasında, ikinci ayağı 15 Ağustos-15 Kasım arasında uygulanacak.

IŞIKLAR KAFALARINI KARIŞTIRIYOR

Kampanyaya katılan son kent Philadelphia oldu. Milyonlarca kuş, her yıl ilkbahar ve sonbaharda Philadelphia'dan göç ediyor. Kuşların parlak yapay ışıklar ve gökdelenlerin camları yüzünden kafaları karışıyor. Bu nedenle de binalara çarpıyorlar ve pek çoğu ölüyor.