Dünya ABD'de corona virüs bilançosu: Ölü sayısı 290 bini geçti

ABD'de corona virüs bilançosu: Ölü sayısı 290 bini geçti

Dünya

ABD'de corona virüs bilançosu: Ölü sayısı 290 bini geçti

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1896 artarak 290 bin 880'e yükseldi, virüs tespit edilen kişi sayısı da 208 bin 166 artışla 15 milyon 377 bin 814'e ulaştı.

08 Aralık 2020, Salı 18:44 Son Güncelleme:
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ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1896 artarak 290 bin 880'e yükseldi. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 208 bin 166 artışla 15 milyon 377 bin 814'e ulaştı. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1896 artarak 290 bin 880'e çıktı. İyileşenlerin sayısı, 8 milyon 993 bini geçerken, toplam test sayısı 209 milyon 537 bini aştı.

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Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada

Ülkede, California eyaleti 1 milyon 396 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bunu, 1 milyon 366 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 65 bini geçen vakayla da Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 97 ile ilk sırada yer alırken, 752 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 714 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 628 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

AA


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