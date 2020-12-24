Dünya ABD'de corona virüs kabusu devam ediyor

ABD'de corona virüs kabusu devam ediyor

Dünya

ABD'de corona virüs kabusu devam ediyor

ABD'de yeni tip corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 935 artarak 330 bin 841'e ulaştı.

24 Aralık 2020, Perşembe 00:13 Son Güncelleme:
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 202 bin 135 artışla 18 milyon 687 bin 330'a yükseldi. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 935 artarak 330 bin 841'e çıktı. İyileşenlerin sayısı 10 milyon 948 bini geçerken ülke genelinde 238 milyon 395 binden fazla test yapıldı. Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 966 binden fazla vakayla ilk sırada yer alırken bu eyaleti 1 milyon 635 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 223 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

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Can kaybında New York ilk sırada

Kovid-19'a bağlı can kaybında ise 36 bin 735 ile ABD'de New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 106 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 320 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

AA

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