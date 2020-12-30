ABD'de corona virüs tedavisi gören eşini öldüren avukat intihar etti
ABD'de John Liquori isimli avukat corona virüs tedavisi gören eşini öldürerek intihar etti.
30 Aralık 2020, Çarşamba 10:24 Son Güncelleme:
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Connecticut eyaletinde Noel gecesi, 59 yaşındaki avukat John Liquori, evde corona virüs tedavisi gören 55 yaşındaki eşi Cindy Liquori’yi uyurken silahla vurarak öldürdü. Liquori, ardından yataktaki eşinin yanına uzanıp, aynı silahla intihar etti. Cindy Liquori’nin annesi Claire Palmer'ın da corona virüs olduğu ve yerel bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Liquori’nin annesinin köpeğine bakmak için annesinin evinde kaldığı öğrenildi.
John Liquori’nin, öncesinde öldürdüğü eşi Cindy’nin kardeşi Lampson Palmer’ı arayarak köpeği almasını istediği belirtildi. Eve giden Lampson'un, çiftin cesetleriyle karşılaştığı ifade edildi.
Evde en az 2 adet silahın bulunduğu ifade edilirken, olayın nedeninin ise araştırıldığı kaydedildi.
DHA
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