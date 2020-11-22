Dünya ABD'de corona virüse karşı aşılamanın aralık ayında başlaması bekleniyor

ABD'de corona virüse karşı aşılamanın aralık ayında başlaması bekleniyor

Dünya

ABD'de corona virüse karşı aşılamanın aralık ayında başlaması bekleniyor

ABD'de yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı aşılamanın aralık ayında başlaması öngörülüyor.

22 Kasım 2020, Pazar 19:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Pfizer ve Biontech'in, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ve yüzde 95 etkili olduğunu açıkladığı aşısının onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurusunun ardından, aşılamanın en erken 13 Aralık'ta başlayacağı tahmin ediliyor. Trump yönetiminin Kovid-19 aşısı çalışmalarına yönelik başlattığı "Warp Speed Operasyonu" Başkanı Moncef Slaoui, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Aşıyı onaylandıktan sonra, 24 saat içinde aşılama merkezlerine göndermeyi planlıyoruz." dedi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Slaoui, onayın ise 11 ya da 12 Aralık gibi sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Aşılama işlemlerine ilk olarak sağlık çalışanlarından başlanması bekleniyor.

AA


İlgili Haberler
Pfizer/BioNTech aşısı için ödenecek fiyat belli olduPfizer ve BioNTech'in ürettiği corona aşısı yüzde 90 başarı sağladı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir AK Partili’nin geçmiş muhasebesi
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İngiltere'den corona virüs kararı