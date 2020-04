Yeryüzünde corona virüs vakaları 1 milyon 600 bini aşarken can kayıpları da 100 bine yaklaştı. Dünyadaki her 10 vakadan birinin görüldüğü bir şehir var.

Bugüne kadar 161 bin testin pozitif sonuç verdiği ABD New York'ta, 7 binden fazla insan hayatını kaybetti. Salgının dünyadaki merkez üssünde ölenlerin gömüldüğü yer ortaya çıktı.

Reuters ve AP haber ajansları, Hart Island'daki (Hart Adası) bir hapishanenin yanına kazılan toplu mezardan dünyayı sarsan fotoğrafları servis etti. İş makinelerinin açtığı upuzun bir çukurda cesetler üst üste gömülürken, kurbanların hiçbir yakını veya aile üyesi adada yok.

Normalde adadaki mahkumların haftada 25 ceset gömdüğünü bildiren Reuters, ancak corona virüs salgınıyla toplu mezar açıldığını aktarıyor. Yan yana iki tabut sığacak kadar geniş olan upuzun çukurda artık her gün yaklaşık 25 ceset defnediliyor.

Torbalara konulan cesetler çam tabutlara yerleştiriliyor, kurbanların isimleri büyük harflerle kargacık burgacık yazılıyor. Reuters, daha sonra cesetlerin topraktan çıkarılma ihtimaline karşı söz konusu isimlerin yazıldığını belirtiyor.

Bronx bölgesinde eski kimsesizler mezarlığının bulunduğu Hart Island üzerinde insansız hava aracıyla alınan görüntülerde, beyaz koruyucu giysiler içindeki işçilerin, cenazeleri merdivenle inmek suretiyle büyük bir çukura yan yana yerleştirdikleri görülüyor.

Toprağa verilenlerin çoğunun corona virüs nedeniyle yaşamını kaybettiği düşünülüyor ama bu cenazelerin tümünün kimsesiz ya da yoksul kişilere ait olup olmadığı konusunda bir bilgi yok.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio hafta başında bazı cenazeleri kriz atlatılana kadar geçici olarak defnetmek gerekebileceğini bunun da Hart Island'da yapılabileceğini söylemişti. Cezaevi sözcüsü Jason Kersten ise, şehrin ana hapishanesine cesetlerin devasa soğutuculu kamyonlarla taşındığı bilgisini veriyor.

Peki bir günde 1900 insanın can verdiği, toplam ölü sayısının 16 bin 600'ü aştığı ABD'de kimler hayatını kaybediyor?

New York eyaletinde açıklanan resmi verilere göre, corona virüs yüzünden yaşamını yitirenlerin arasında siyah ve Latin kökenlilerin oranı daha fazla. Latin kökenliler New York şehrinin toplam nüfusunun yüzde 29’unu, virüs yüzünden hayatını kaybedenlerinse yüzde 34’ünü oluşturuyor. Nüfusun yüzde 22’sini oluşturan Afrika kökenli Amerikalılar, yani siyahlarsa virüs yüzünden ölenlerin yüzde 28’ini oluşturuyor.Verilere göre, New York nüfusunun yüzde 32’sini oluşturan beyazlar da virüs yüzünden meydana gelen can kayıplarının yüzde 27’sini oluşturuyor. Covid-19 yüzünden hayatını kaybedenlerin yalnızca yüzde 7’si Asya kökenli. Asya kökenliler New York nüfusunun yüzde 14’ü.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, verilere ilişkin yaptığı açıklamada, oranlar arasındaki farkın ekonomik eşitsizlikleri ve sağlık hizmetlerine herkesin eşit oranda erişime sahip olmadığı gerçeğini yansıttığını belirtti.

Açıklanan verilerde, corona virüs salgının ilk ayında en fazla sayıda teyitli vakanın kaydedildiği mahallelerin çoğunun gelir düzeyinin en düşük olduğu mahalleler olduğu da görüldü.