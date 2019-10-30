ABD'nin Missouri eyaletinde, terfi alabilmesi için "eşcinselliğinin tonunu hafifletmesi" gerektiği söylenen polis memuru Keith Wildhaber'in 2 yıl önce açtığı dava sonuçlandı. Wildhaber'e 20 milyon dolara yakın tazminat ödenecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre St Louis'de görev yapan Keith Wildhaber, 23 kez terfi almayı denediğini ancak performans değerlendirmelerinin kusursuz olmasına karşın terfi alamadığını söylemişti.

Polis memurunun iddiasına göre, o dönem St Louis Polis Komiserleri Kurulu'nun bir üyesi olan John Saracino, Keith Wildhaber'e, "Terfi için eşcinselliğinin tonunu azaltmalısın" dedi.

Wildhaber de olayı yargıya taşıdı.

Mahkeme jürisi, Çavuş Wildhaber'e ayrımcılık yapıldığına, ayrıca şikayetinden sonra da kendisine misillemede bulunulduğuna hükmetti.

1994 yılında güvenlik görevlisi olarak başladığı meslek yaşamını 1997'den beri polis olarak sürdüren Keith Wildhaber çavuş yapılmış ancak iyi siciline rağmen hak ettiği terfileri alamamıştı...



