Dünya ABD’de Harvard Üniversitesinin rektörü ve eşinde corona virüs çıktı

ABD’de Harvard Üniversitesinin rektörü ve eşinde corona virüs çıktı

Dünya

ABD’de Harvard Üniversitesinin rektörü ve eşinde corona virüs çıktı

ABD’nin en eski ve prestijli yükseköğretim kurumlarından Harvard Üniversitesinin Rektörü Larry S. Bacow ve eşi Adele Bacow’un yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) için yaptırdıkları testin pozitif çıktığı öğrenildi.

24 Mart 2020, Salı 23:47 Son Güncelleme:
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Harvard Üniversitesinin Rektörü Larry S. Bacow, enfekte olduklarını bugün üniversiteye yazdığı bir mektupta doğruladı. Son 10 gündür evden çalıştıklarını belirten Bacow, "İkimiz de virüsü nasıl kaptığımızı bilmiyoruz." ifadelerini kullandı. Bacow, belirtilerin 22 Mart’ta öksürük ve vücut ateşi olarak ortaya çıkması ve ardından titreme ve kas ağrılarıyla devam etmesi üzerine dün test yaptırdıklarını aktardı.

Kovid-19 vakası görülen kişi sayısı 18’e yükseldi

Rektör Bacow, 10 Mart’ta kampüs öğrencilerine "yurtları boşaltın" uyarısında bulunmuş ve ara tatil sonunda da toplum sağlığı için kampüse dönmemeleri gerektiğini belirtmişti. Bugün itibarıyla, Massachussets eyaletindeki Harvard kampüsünde, rektör ve eşi ile birlikte Kovid-19 vakası görülen kişi sayısı 18’e yükselmiş oldu.

Massachussets Sağlık Departmanı bilgilerine göre, üniversite kampüsünün de içinde bulunduğu Middlesex kasabasında 232 Kovid-19’lu hasta tespit edildi. Eyalet genelinde ise 777 pozitif vaka belirlenirken, 9 kişi de hayatını kaybetti.

AA

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