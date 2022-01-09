Türkiye ABD'de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcının cenazesi KKTC'ye getirildi

ABD'de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcının cenazesi KKTC'ye getirildi

Türkiye

ABD'de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcının cenazesi KKTC'ye getirildi

Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını dalgalandıran Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun'un cenazesi, ABD’den KKTC’ye getirildi.

09 Ocak 2022, Pazar 22:46 Son Güncelleme:
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ABD’de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun'un cenazesi, KKTC'ye getirildi. Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran dağcı Uzun, “7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle dünyanın birçok zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandırmıştı. Başkent Lefkoşa’daki Ercan Havalimanı’na getirilen Uzun’un cenazesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Uzun’un ailesi, yakınları ve sporcu arkadaşları tarafından karşılandı. Uzun’un tabutu sporcu arkadaşlarının omuzunda cenaze aracına taşındı.

Birkan Uzun’un cenazesi, yarın Güzelyurt’ta kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa kabristanlığında toprağa verilecek.

LEFKOŞA (İHA)

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