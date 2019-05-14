ABD'de iki deniz uçağı havada çarpıştı

ABD'nin Alaska eyaletinde cruise gemisi yolcularını taşıyan iki deniz uçağının havada çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı

14 Mayıs 2019, Salı 07:24 Son Güncelleme:
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ABD'de iki deniz uçağı havada çarpıştı

ABD'nin Alaska eyaletinde cruise gemisi yolcularını taşıyan iki deniz uçağının havada çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Alaska'nın güneydoğusunda cruise gemisi yolcularını taşıyan iki deniz uçağı havada çarpıştı.

1 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

1'i pilot 4'ü yolcu 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı kazada, 1 kişiden ise hala haber alınamıyor. Sağlık yetkililileri, yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğunu kaydetti. (AA)

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