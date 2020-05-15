Dünya ABD'de kalan Türkler için yeni tahliye seferleri başladı

ABD'de kalan Türkler için yeni tahliye seferleri başladı

Dünya

ABD'de kalan Türkler için yeni tahliye seferleri başladı

Corona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ABD’de kalan Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları tarafından New York, Şikago, Houston ve Miami'den özel seferler başladı.

15 Mayıs 2020, Cuma 22:53 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu özel seferlerin bugün New York ve Şikago'dan, yarın ise Houston'dan ve 17 Mayıs'ta da Miami'den gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, uçuş günü Kovid-19 belirtileri gösteren veya daha önce Kovid-19 tanısı konulan yolcuların uçuşlara kabul edilemeyeceği bildirildi.

Söz konusu seferlerle Türkiye'ye gidecek yolcular ülkeye girişlerinden itibaren 14 gün boyunca karantinada kalacaklar. Tahliye olmayı bekleyen vatandaşlar havalimanlarına akın etti.

ABD (DHA)


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