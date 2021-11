Yaklaşık 2 senedir hayatımızda olan koronavirüs salgınında dünya üzerinde sayılar yeniden artmaya başlarken endişeler tekrar yükseliyor.

15 OCAK'A KADAR ACİL DURUM

ABD'nin New York eyaletinde Vali Kathy Hochul, kış aylarında artışa geçmesi beklenen vakalar nedeniyle 15 Ocak'a kadar eyalet genelinde acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Hochul, "Covid-19'un yayılmasını önlemek ve salgınla mücadele etmek için olağanüstü önlemler aldık. Ancak, önümüzdeki kış aylarında beklenen ani vaka artışlarının uyarı işaretlerini görmeye başlıyoruz" dedi.

YENİ VARYANT HENÜZ YOK

"Eyalette henüz Omicron vakası (Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni mutasyon) tespit edilmemiş olsa da muhtemelen New York'a geleceğini biliyoruz" diyen Hochul, "Aşı, salgınla mücadelede en büyük silahlarımızdan biri olmaya devam ediyor, her New Yorkluyu aşı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

3 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan acil durum kararı, eyalet yetkililerinin salgınla mücadelede gerekli malzemeleri hızlı bir şekilde temin etmesine, hastane kapasitesini arttırmasına ve personel sıkıntısıyla mücadele etmesine olanak sağlayacak.

Ayrıca, Sağlık Departmanının hastanelerdeki zorunlu ve acil olmayan prosedürleri sınırlamasına da izin verecek.

New York eyaletinde koronavirüs nedeniyle ilk kez Mart 2020'de ilan edilen acil durum, Haziran 2021 sonlarında sona ermişti.