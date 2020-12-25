Dünya ABD´de Noel gününde şiddetli patlama

ABD´de Noel gününde şiddetli patlama

Dünya

ABD´de Noel gününde şiddetli patlama

ABD´nin Tennessee eyaletinde bulunan Nashville kentinde, bir araçta şiddetli patlama meydana geldiği duyuruldu. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

25 Aralık 2020, Cuma 18:31 Son Güncelleme:
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ABD´nin Tennessee eyaletindeki Nashville kentinin Broadway caddesinde bir araçta şiddetli bir patlamanın meydana geldiği duyuruldu. Patlamanın yerel saatle 06.30 sıralarında meydana geldiği, bölgedeki vatandaşların tahliye edildiği belirtildi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken; polis ve itfaiye ekiplerinin bölgede incelemelerini sürdürdüğü açıklandı. Nashville İtfaiye Departmanı´ndan yapılan açıklamada, "Patlama alanından pencereler kırıldı. Lütfen bu bölgeye yaklaşmayın" denildi.

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DHA

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