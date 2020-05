Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de son 24 saatte 18 bin 342 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Vaka saysının bir milyon 387 bin 499 kişiye ulaştığı ABD'de, son 24 saatte 1931 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 81 bin 987’ye ulaşmış oldu. Ülke genelinde şimdiye kadar 262 bin 225 kişi ise iyileşti.

Salgının merkezi New York

Öte yandan, ABD'de salgın en fazla New York'u vurdu. Eyalette şimdiye kadar 347 bin 151 kişi salgından etkilendi, 27 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti. New York'u 141 bin 137 vakayla New Jersey ve 79 bin 7 vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'den sonra salgından en fazla etkilenen ülkeleri sırasıyla 269 binden fazla vakayla İspanya ve 232 bini aşan vaka sayısıyla Rusya izliyor.