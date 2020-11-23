Dünya ABD'de salgın can almaya devam ediyor

ABD'de salgın can almaya devam ediyor

Dünya

ABD'de salgın can almaya devam ediyor

ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 886 artarak 262 bin 729'a yükseldi.

23 Kasım 2020, Pazartesi 18:37 Son Güncelleme:
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Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 135 bin 478 artarak 12 milyon 593 bin 161 oldu. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 886 artarak 262 bin 729'a çıktı. Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 453 bini geçerken, toplam test sayısı 180 milyonu aştı. Ülkede en çok vaka 1 milyon 178 bin 718 ile Texas eyaletinde görülürken, bunu 1 milyon 116 binden fazla vakayla California ve 938 binden fazla vakayla Florida izliyor.

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Vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada

New York ise 34 bin 233 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor, eyaletteki vaka sayısı ise 634 bini geçti.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 158 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 71 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

AA


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