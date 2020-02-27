ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, Milwaukee kentinde meydana gelen silahlı saldırıda aralarında saldırganın da olduğu 7 kişi öldü. Milwaukee Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise polisin ''kritik bir olaya'' müdahale ettiği bildirildi ve vatandaşlardan o bölgeden uzak durmaları istendi.

Saldırının nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

AA





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