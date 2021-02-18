ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
ABD’nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Yaralılar hakkında detay verilmezken acilen çevredeki hastanelere kaldırıldıkları, olayla ilgili bir zanlının gözaltına alındığı açıklandı.
18 Şubat 2021, Perşembe 01:31 Son Güncelleme:
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ABD’nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, dün saat 14.50 sularında Philadelphia’nın kuzeyindeki Olney toplu taşıma merkezi yakınında silahlı saldırı meydana geldiğini duyurdu.
Saldırıda, 7 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralılar hakkında detay verilmezken acilen çevredeki hastanelere kaldırıldıkları, olayla ilgili bir zanlının gözaltına alındığı açıklandı.
Polis, olay yerinde 2 silah ele geçirirken, saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
AA