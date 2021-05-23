ABD'de silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var
ABD'nin New Jersey eyaletinde parti düzenlenen bir evde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
23 Mayıs 2021, Pazar 22:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
New Jersey eyalet polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Cumberland bölgesinde yüzlerce kişinin katıldığı büyük bir partide silahlı saldırı yaşandı.
Saldırıda biri erkek, diğeri kadın 2 kişi vurularak öldürüldü, en az 12 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olayın faili ve nasıl gerçekleştirildiği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.
AA
BUNLARI DA OKUYUN