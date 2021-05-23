New Jersey eyalet polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Cumberland bölgesinde yüzlerce kişinin katıldığı büyük bir partide silahlı saldırı yaşandı.

Saldırıda biri erkek, diğeri kadın 2 kişi vurularak öldürüldü, en az 12 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayın faili ve nasıl gerçekleştirildiği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

AA



